Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'de 40 milyondan fazla kişi ve yüzlerce kurum işlemlerini artık e-Devlet üzerinden yürütüyor. SGK da vatandaşın işini kolaylaştıracak çok sayıda işlemini e-Devlet'e taşıdı. Bunlardan biri de borçlanma işlemleri. Emekli olmayı düşünen yüz binlerce kişi askerlik, doğumgibi borçlanmaların artık e-Devlet üzerinden yapacak.

Öncelikle borçlanma müracaatında bulunacak kişinin e-devlet şifresinin olması gerekiyor. Şifre temininden sonra e-Devlet sisteminden SGK uygulamalarına giriş sağlanacak. SGK Uygulamaları içerisinden askerlik, doğum ya da yurt dışı olacak şekilde kendilerine uygun olan seçeneği seçerek işleme devam edecekler. Bir sonraki ekranda 'Daha önce yapılmış başvurunuz bulunmamaktadır. Yeni başvuru düğmesini kullanarak başvuruda bulunabilirsiniz' mesajı sizi karşılıyor olacak. Bu mesajı hemen sağ üst kısmında 'Yeni başvuru' butonuna tıklayarak borçlanma adımlarını izleyebiliriz.

DOĞUM BORÇLANMASI İÇİN DOĞUM SONRASI 720 GÜNLÜK SÜREYİ GİRMELİSİNİZ

Bir sonraki ekranda borçlanmayı kimin için yapacağınızı soruyor olacak. Burada vefat eden babanız için askerlik, yurtdışı ya da yine vefat etmiş anneniz için 900 günü tamamlamak adına doğum borçlanması yapmanız için seçenekler bulunuyor. Bir sonraki adımda ise tarih bilgileri ve tutarları belirlemeniz gerekecek. Askerlik borçlanması ve yurtdışı borçlanması için e-devlet üzerinden askerlik sevk belgenize ulaşabilir yada yurda giriş çıkış tarihlerinizi öğrenebilirsiniz. Doğum borçlanması için ise doğum sonrası 720 günlük süreyi girmelisiniz.

15 GÜN İÇİNDE DÖNÜŞ SAĞLANACAK

Tutar kısmında size en düşük olan asgari 85,28 TL'den mi yada en yüksek olan 639,60 TL'den mi borçlanacağınızı soruyor.

Bir diğer seçenekte ise günlük borçlanılacak tutarı kendinizin belirlemesini istiyor. Belirtilen tutarlar günlük borçlanma tutarlarıdır. Borçlanılacak sürenin çarpımı sonucu ödeyeceğiniz tutar ortaya çıkar. Son aşamada ise işlemlerinizin hangi kurum tarafından yapılacağını bildirilecek ve ekran kapatılacak. Sonrasında 15 gün içerisinde ekranda yazan kurum tarafından şahsınıza dönüş sağlanacak ve ödeme dekontunuz adresinize tebliğ edilecek. Ödeme işlemini gerçekleştirmenizle birlikte bir ay içerisinde tüm borçlanılan süreler hizmet listenizde görüntülenecek.Artık borçlanma için günlerce uğraşan vatandaşlar artık işlemlerini çok kolay halledecekler.