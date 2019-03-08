Terör örgütü PKK'nın kamplarından kaçarak Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'na gelen ikisi kadın 4 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.
Gözaltına alınan 4 teröristin emniyetteki işlemleri sürüyor.
BAŞA DÖN
Terör örgütü PKK'nın kamplarından kaçarak Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'na gelen ikisi kadın 4 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.
Gözaltına alınan 4 teröristin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Etiketler : Şırnak,pkk,terör,terörist,pkklı kadın,pkklı kadın teslim oldu,