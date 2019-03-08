Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl emniyet müdürlükleri bünyesindeki narkotik suçlarla mücadele şubelerine bağlı olarak Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) büro amirlikleri kuruldu.

Narkolog ve Narkorehber eğitimi alan polislerin görev yaptığı büro amirlikleri, uyuşturucuyla mücadele alanında hayata geçirilen proje ve faaliyetleri takip edecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, ulusal ve uluslararası alanda uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonların koordinasyonunu sağlayan Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının yapılanma çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, 81 il emniyet müdürlükleri bünyesindeki Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri bünyesinde Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) büro amirliklerinin kurulma çalışmaları tamamlandı.

Büro amirliklerinde görevlendirilecek 368 polise ilk olarak narkorehber ve narkolog eğitimleri verildi.

Eğitimlerin ardından polisler, bu yıl ocak ayında hizmete giren büro amirliklerinde göreve başladı.

İlgili büro amirlikleri, uyuşturucuyla mücadelenin çok yönlü ve bütüncül bir şekilde yürütülmesi ve alandaki etkinliğin artırılması amacıyla hayata geçirilen narkorehber, narkolog, narkonokta, narkotır ve narkoyarışma gibi proje ve faaliyetlerin iller düzeyindeki takibini yapacak.

Ayrıca büro amirliklerinde görevli polisler, uyuşturucu maddelerin arzıyla mücadele konusunda yerel projelere de imza atacak.