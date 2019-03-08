Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı çalışmayla birlikte, bedelli askerlik kalıcı hale geldi.

Yeni sistemle ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, önemli açıklamalarda bulundu.

Sistemin detaylarını şema üzerinde anlatan Bakan Akar, bedelli askerlik ücretinin formülünü de gösterdi.

İŞTE FORMÜL

Bedelli askerlik formülü: (40 bin gösterge X memur maaşı X 6) olarak belirlendi.

Buna göre; bedelli askerlik ücreti bugün itibarıyla 31 bin 343 lira.

6 AYDA ZAM

Bu rakam, 6 ayda bir zam alan memurların maaşıyla birlikte yükselecek.

SON BEDELLİ ÜCRETİ

Son çıkarılan bedelli askerlikte; ücret 15 bin lira olarak belirlenmişti.