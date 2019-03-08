Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü. Erdoğan ile Guterres'in telefon görüşmesinde Hindistan-Pakistan sınırında yaşanan gelişmeler ve Suriye’deki son durum ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Genel Sekreteri ile önemli görüşme
08.03.2019 - 14:38 | Son Güncelleme: 08.03.2019 - 15:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü.
Etiketler : erdoğan,bm,
609233 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/609233.aspx
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