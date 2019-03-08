Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Nisan Meydanı'ndaki miting için sahneye ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses ile birlikte çıktı. Erdoğan, konuşması öncesinde çalınan partisinin seçim müziklerinden Nereden Nereye isimli parçaya eşlik etti. Erdoğan ve Tatlıses, birlikte halkı da selamladı.





