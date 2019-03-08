Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle İstiklal Caddesi’nde yürüyecek olan kadınların farklı bir bulvara yönlendirilecekleri öğrenildi. Polis ekipleri, İstiklal Caddesi’ne çıkan tüm sokakları bariyerler ile kapattı. Caddeye yayaların ve araçların giriş yapmasına izin verilmiyor. Cadde ve çevresinde polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı görüldü.