8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle İstiklal Caddesi’nde yürüyecek olan kadınların farklı bir bulvara yönlendirilecekleri öğrenildi. Polis ekipleri, İstiklal Caddesi’ne çıkan tüm sokakları bariyerler ile kapattı. Caddeye yayaların ve araçların giriş yapmasına izin verilmiyor. Cadde ve çevresinde polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı görüldü.
İstiklal Caddesi yaya ve araç trafiğine kapatıldı
08.03.2019 - 19:02 | Son Güncelleme: 08.03.2019 - 19:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yapılacak olan yürüşüş öncesinde İstiklal Caddesi’ne çıkan bütün sokaklar yaya ve araç trafiğine kapatıldı.
Etiketler : İstiklal Caddesi,
609279 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/609279.aspx
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