Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı  ekiplerince teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, iş birlikçilerinin  yakalanması, teröristlerin kullandığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo  alanlarının tahrip edilmesi amacıyla operasyon başlatılacak.

Operasyon sırasında bölgedeki vatandaşların can ve mal güvenliğin  korunması amacıyla merkez Meşelidere, Kavaközü, Ormanardı ve Yokuşbağları köyleri  ile Eruh ilçesine bağlı Çağlayan, Beson, Taşdirek, Kılıçkaya, Payamlı ve Bağgöze  köylerinde 10 Mart Pazar günü saat 17.00'den itibaren ikinci bir emre kadar  sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Yasağa uyulmasının vatandaşların can ve mal güvenliği için önem  taşıdığı belirtildi.