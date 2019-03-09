Yerel seçimlerin ülke, millet, istikrar, gelecek nesiller ve  Türkiye'nin hedefleri açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Soylu, "Karşımızda  bir araya gelmiş bir zillet ittifakı var ve içlerine maalesef, bizim bugün  mücadele içerisinde olduğumuz, ülkemizin birliliğine ve beraberliğine kast etmiş,  bu konuda hiçbir ilkesi olmayan PKK'nın siyasi kolu olarak nitelendirdiğimiz  HDP'yi de almış bir zillet ittifakı var." diye konuştu.

Bu ittifakın Türkiye'nin ilerlemesini engelleyecek bir çaba içerisinde  olduğunu söyleyen Soylu, "Seçimden kuvvetli çıkmalıyız. Aksi takdirde, 31 Mart  akşamı zayıflarsak, şunu açık ve net bir şekilde söylüyorum, önümüzdeki 4,5 yıl  anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirirler." dedi.

"Terör örgütünü kımıldayamaz hale getirdik"

Bakan Soylu, terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini  anlatarak, "Dağlarda 15 bin terörist vardı, 700 terörist kaldı. Terör örgütünü  kımıldayamaz hale getirdik. Bugün Doğu ve Güneydoğu'da 24 saat huzur var, huzur  iklimi var, Allah'ımıza şükürler olsun. Allah şahittir, Kato'da da Gabar'da da  Cudi'de de, Güneydoğu'nun bütün dağlarında, onlar fare gibi, sıçan gibi  kaçıyorlar, bizim aslanlarımız onları takip ediyor." ifadelerini kullandı.

Tarihin en önemli kırılma sürecini yaşadıklarını ve bu coğrafyada  verilen her kararın önemli olduğunu belirten Soylu, halkın vereceği kararın  kendilerini, hükümeti, yarınları ve Türkiye'de ortaya koyulan anlayışı güçlü  kılmak zorunda olduğunu anlattı.

Gümüşova'da halka hitap

Daha sonra Gümüşova ilçesine geçen Bakan Soylu, burada otobüsten  vatandaşlara yaptığı konuşmada, seçimin en çok kendi bakanlığını  ilgilendirdiğini, Türkiye'de istikrar ve huzur olmazsa 1 Nisan'dan itibaren zorlu  bir sürecin içine girileceğini kaydetti.

HDP diye bir siyasi parti olmadığını, bunun terör örgütü PKK'nın  siyasi kolu olduğunu savunan Soylu, "Allah'ın izniyle kahramanlarımız, Kato'da,  Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te, Ağrı Dağı'nda, Bestler Dereler'de, Şenyayla'da,  Faraşin'de, Çemçe'de, Madur'da tek bir terörist bırakmayacaklar." dedi.

Soylu'ya ziyaretlerinde, AK Parti Düzce milletvekilleri Fahri Çakır ve  Ayşe Keşir, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, AK Parti İl Başkanı Mustafa Keskin,  Cumayeri Belediye Başkanı Recep Tuna, Gümüşova Belediye Başkanı Ahmet Azap ve  partililer eşlik etti.