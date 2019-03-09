Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Binlerce gencin merakla beklediği yeni askerlik sistemi açıklandı. Seçimden hemen sonra yürürlüğü konması beklenen tek tip askerlik ile birlikte kalıcı bedelli askerlik devreye girecek. Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın detaylarını paylaştığı sistemde üç ayrı başlık bulunuyor. Yeni askerlik sistemi; bedelli askerlik, yükümlü er ve erbaş, yedek astsubaylık, yedek subaylık ve dövizli askerlik başlıklarına ayrılıyor. Lise mezunu gençler için 1 ay temel askerlik zorunlu olacak. Bu süre sonunda belirli bir ücret ödeyenler bedelli askerliğe ayrılabilecek ve terhis olacak.

İHTİYACA GÖRE ADIM

Bir aylık eğitim sonrası devam etmek isteyenler 5 ay daha görev yapacak. Bu askerler bu görevi esnasında harçlık adı altında bir ödeme alabilecek. İstedikleri takdirde 5 ay bitiminde terhis olacak. Eğer 5 ay bitiminde devam etmek isterlerse 6 ay daha maaş alarak görev yapabilecek. Bu sürenin sonunda askerler ya terhis olacak ya da ihtiyaca ve duruma göre sözleşmeli uzman er ve erbaş olabilecek.

Meslek yüksekokulu mezunları için temel askerlik eğitim süresi 2 ay olacak. Sonrasında yedek astsubay olarak 10 ay daha maaş alarak görev yapacak. Bu askerler toplam 12 aylık görev süresinin sonunda isterlerse terhis olabilecek. Duruma göre bu askerler astsubaylığa da geçiş yapabilecek.

ÜCRET BELİRLENDİ

Bedelli askerlik ücreti “40 bin gösterge X memur maaşı katsayısı X 6” olarak hesaplanacak. Bu hesaplamaya göre bedelli askerlik ücreti 31 bin 343 lira olarak belirlendi. Dövizli askerlik tutarı ise bedelli askerlik ücretine göre hesaplanacak. Yurtdışında bulunanlar için 2 bin avro olan paralı askerlik ücreti ise 5 bin 113 avro olarak düzenlendi. Yeni askerlik sisteminde aylıklı personel miktarı artacak ancak, bedelli ve dövizli de sürekli olacağı için kaynağın önemli bir kısmı buradan karşılanacak. Bir bedelli ücreti 6 aylık yedek subay maaşına denk... Bir yandan istihdam da oluşturulmuş olacak ve ekonomiye fayda sağlayacak.

SON KARAR ERDOĞAN’DA

Yeni askerlik sistemi askerlik çağına gelmiş tüm vatandaşları kapsıyor. Bu sistemler sürekli olacak ve devam edecek. Yeni sistemde uzman erbaşlıktan astsubaylığa, astsubaylıktan da subaylığa geçiş imkânı sunuluyor. Yeni askerlik sistemi ile ilgili bütün çalışmaların nisan ayı içerisinde tamamlanarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulması bekleniyor.

TEMİZLENDİKÇE GÜÇLENİYORUZ

Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar, FETÖ ile mücadelede önemli açıklamalarda bulundu. Akar şunları söyledi: Şu ana kadar 15 bin 621 kişi TSK’dan ihraç edildi. Bunların 358’i çeşitli aşamalardan sonra silahlı kuvvetlere döndü. FETÖ’den temizlendikçe güçleniyoruz. Kalanlar büyük samimiyetle kendilerine verilen görevleri büyük bir heyecan, aşk ve şevkle yapıyor. Ankesörlü telefon soruşturması kapsamında 3 bin 703 kişi ihraç oldu, 6 bin 486 Türk Silahlı Kuvvetleri mensubunun adli ve idari işlemleri devam ediyor.

Sınırın Suriye tarafında kurulması planlanan güvenli bölgede TSK’nın olacağını kaydeden Akar, sözlerini şöyle sürdürdü: Taktik, teknik bakımından orası 440 km uzunluğunda derinlik de 30-40 km. Burada 13 bin km alan çıkıyor. Buranın 300-500 kişi ile kontrolü mümkün değil. Orada az sayıdaki koalisyonun mücadele etmesi söz konusu değil. Bizim de kendimizi güvende hissetmemiz mümkün değil. Biz herkesin toprak bütünlüğüne saygılıyız. Biz güvenliğimiz için çalışıyoruz. Güvenli bölge konusunda, teröristler yeni bir takım şeyler peşinde. Drone’larla saldırıda bulunuyorlar. Bunların bir şekilde 30-40 km uzaklaştırılması lazım. Teröristlerden bölgeyi temizleyince, orada Türkiye’de misafir ettiğimiz kardeşlerimiz yerleşecek.