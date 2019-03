Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bursa merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'ndeki Alparslan Türkeş Bulvarı'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin her tarafının ayrı güzel, her yöresinin adeta cennetten bir köşe olduğunu söyledi.

Bursa'nın Evliya Çelebi'nin beş kez ziyaret ettiği, Geyikli Baba'nın hasretle andığı ulu bir şehir olduğunu belirten Oktay, "Bursa'ya geldiğimiz andan itibaren gördük ki bu güzel şehir, tabiatıyla, doğal güzellikleriyle adeta bizlere tebessüm ediyor. Sizler de öyle. Nice gönül erlerine yurt olmuş Bursa'da, Üftade Hazretleri'nin, Somuncu Baba'nın, Emir Sultan'ın ilmi ve maneviyatı hala canlılığını koruyor." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti'nin millete hizmet yolculuğuna koyulduğu günden beri Bursa'dan, Bursa'nın gayretli ve fedakar insanlarından feyzaldığını anlatan Oktay, şöyle devam etti:

"Bursa, siyasetinden sanayisine, yerli ve milli olan her şeye yüreğini açmıştır; Cumhur İttifakı'na olduğu gibi. 'Yerli ve milli olan' diyorum, 'Beynini, gönlünü, yüreğini başkasına kaptıran, başkasına satan' demiyorum. Bursa'nın vatanperver insanları, geçtiğimiz 14 seçimde Cumhurbaşkanımızı hiç yalnız bırakmadı, bizi hiç mahcup etmedi. Sizler bu dik duruşunuzla yalnızca demokrasimizi yüceltmekle kalmadınız, Türkiye'nin kutlu yürüyüşüne, kalkınmasına ve büyümesine de katkı sağladınız. Tarihten gelen şuurla devletimize ve değerlerimize sahip çıktınız, demokrasimize güç kattınız. Rabbim kardeşliğimizi, muhabbetimizi, yol arkadaşlığımızı daim eylesin. Dik duruşunuzla aziz Bursalılar, siz hizmetin de siyasetin de belediyeciliğin de en iyisine layıksınız. İnşallah 31 Mart akşamında bu başarılarımıza bir yenisini ekleyeceğiz. 31 Mart'ta da Bursalıların aynı şekilde gönül belediyeciliğine sahip çıkacağına yürekten inanıyorum."

"Gizli kapaklı hiçbir şeyin konuşulmadığı bir ittifak"

Oktay, Türkiye'nin 17 yılda en zorlu süreçlerden Allah'ın izni ve vatandaşların desteğiyle daha da güçlenerek çıktığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ülkenin tüm şehirleriyle kalkınma mücadelesini vermeye devam ettiklerini söyleyen Oktay, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şimdi çok daha güçlü gidiyoruz, Cumhur İttifakı ile gidiyoruz çünkü. Sizler bizlerden daha iyi biliyorsunuz. Gizli kapaklı hiçbir şeyin konuşulmadığı, her şeyin sizlerin önünde konuşulduğu, sadece ve sadece memleketini, sizleri seven insanların, liderlerin bir araya gelerek oluşturduğu bir ittifak. Diğerinin ne olduğunu anlatmaya bile gerek yok zaten. Böyle bir ittifakla zaten biz, 'Pazara kadar değil, mezara kadar' dedik. 1 Nisan'dan sonra bu ittifakın ülkenin hizmetlerine nasıl daha güçlü yansıyacağını göreceğiz inşallah. Çıktığımız bu yolda şehirlerimizi istikrarlı yatırımlarla ihya etmek her zaman önceliğimiz oldu. Merkezde çalıştık ama bir ülkenin gelişmişliği, kalkınması, sadece merkezden çalışmayla mümkün değil. Israrla 'yerelden' diyoruz, onun için merkezde bizler, yerelde de yerel yönetimler, belediyelerle el ele güç birliği yapacağız. Bursa'yı çok daha ilerilere taşıyacağız inşallah. Biz öyle hizmetin, projenin, yatırımın sadece vaadini verenlerden değiliz. Söz verdik mi, konuştuk mu yaparız. Buna da Bursalılar şahittir, tüm Türkiye'nin şahit olduğu gibi. Bugün burada konuşulan her neyse, bugüne kadar ve 31 Mart'a kadar konuşulan veya vadedilen her neyse, bu bizim sözümüzdür, yapılacaktır."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, seçimlerde vadedilenlerin yapılıp yapılmadığının takipçisi olacaklarını belirtti.

Oktay, "Biz, CHP gibi 'Oy yoksa hizmet de yok.' deyip arkasını dönüp gidenlerden değiliz. Hiçbir zaman da öyle olmadık. Hele hele başkaları gibi milletin hizmetine sunulsun diye gönderdiğimiz, bu memleketin, sizlerin kaynaklarını ülkeden çıkarıp Kandil'e götürmeye çalışanlara da bunun hesabını soruyoruz. Bundan sonra da soracağız. Biz icraatlarımızla, yatırımlarımızla konuşuyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bursa'yı adım adım 2023'e hazırlamaya devam edeceğiz"

Bursa'ya son 17 yılda yapılan yatırımların tutarının 50 milyar lira olduğunu söyleyen Oktay, "Bugün 77 bin üniversite öğrencisinin bulunduğu Bursa'ya ikinci devlet üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesini kazandırdık. Bursalı ihtiyaç sahibi vatandaşlara, şehit yakınlarına, engellilere toplam 3 milyar lira tutarında kaynak aktararak destek olduk. Sağlıkta 24'ü hastane olmak üzere toplam 59 tesisi şehre kazandırdık. Nilüfer'e, Gemlik'e, İnegöl'e gençlik merkezleri, spor salonları, yüzme havuzları inşa ettik. Bursa'yı adım adım 2023'e hazırlamaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Oktay, Bursa'ya yapılan hizmetlerle yetinmeyeceklerini, "gönül belediyeciliği" düsturuyla yeni projeleri bu ilin her köşesinde hayata geçireceklerini anlatarak, komşuluk ilişkilerini canlı tutan "yatay şehircilik anlayışı" ile Bursa'nın doğasının ve yeşilinin korunacağını ifade etti.