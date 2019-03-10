Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Taksim'de bir araya gelen kadın grupları, yürüyüş düzenledi. Yoğun güvenlik önlemleri altında İstiklal Caddesi'nde yürüyen eylemciler ıslıklı protestolarına ezan sırasında da devam etti. Eylemcilerin ezan esnasında susmamaları saygısızlık olarak yorumlanırken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler, büyük tepki topladı.