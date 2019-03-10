Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'de düzenlenen mitingde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Ülkemizde bayrağa ve ezana tahammülü olmayanların ittifakına karşı girdiğimiz bir seçim süreci yaşıyoruz. Bayrağımızı yakmaya, yıkmaya çalışanları gönderden indirmeye çalışanları gördük. Bayrak düşmanları hala aynı bataklıkta çırpınıyor. Taksim'de CHP ve HDP önderliğinde bir araya gelen grubun ezana ıslık ve sloganlarla yaptığı saygısızlığı gördünüz değil mi? CHP'nin tarihi ezan ve cami konusunda hoyratlıklarla dolu. Ama Taksim'deki hadise gerçekten ibretliktir.

Aynı toplantıda sergilenen ve kadınlara hakaret olarak gördüğüm diğer rezillikleri bir kenara bırakıyorum. Bu olay seçimlerin nasıl bir karar seçimleri olacağını gösteriyor. Seçimlere şöyle bir görüntüyle gidiyoruz. Biz gönül belediyeciliğiyle gidiyoruz. Onlar ise bayrağımıza ve ezanımıza saygısızlık yaparak istikbalimize saldırıyorlar. Şu anda CHP kiminle ortak. HDP ile sözde İYİ Parti ile başka Saadet. Bunlar ortak oldular. Asıl kimlikleri bunların bayrak düşmanlığı.

Bayrakları nasıl yakıyorlar görüyorsunuz. Bay Kemal Avrupa Parlamentosu'nda YPG paçavrasını gösteren kadınla resim veriyor. Mersin'de CHP'ye HDP'ye gönül veren kardeşlerim bu seçimde bunlara oy verecek mi? Kardeşlerim buradan tüm Türkiye'ye sesleniyorum, Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Aynı cevabı herkesten alıyorum. Bunların tek ittifakı ezan ve bayrak düşmanlığıdır. İstiklal Marşımızı hiç okumamışlar.

Ezana sahip çıkmayanlar Allah korusun yarın öbür gün düşman kapımıza dayandığında tıpkı 15 Temmuz'da darbecileri alkışladıkları gibi onları da alkışlarlar. Evlatlarımızın yüzüne bakamayız. Onun için bu bayrak düşmanlarıyla mücadele edeceğiz.

Mersin'de iki adet millet bahçesi kazandırmak için çalışmaları başlattı. Mersin'e 13'ü hastane olmak üzere 37 sağlık tesisi inşa ettik. Biz yaparız, inşa ederiz, ihya ederiz. Mersin ve Adana bölgesindeki yük potansiyeline hitap edecek şekilde lojistik merkezini tamamladık. Mersin'de 6 baraj ve 9 gölet inşa ettik. 11 baraj ve 6 gölet daha inşa ediyoruz.