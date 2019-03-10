Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da bugün 19 dereceye kadar yükselen hava sıcaklığı yazdan kalma bir günün yaşanmasına neden oldu. İstanbullular sıcak ve güneşli havayı fırsat bilip kendilerini dışarı attı. İstanbul’un çeşitli bölgeleri güneşli havayı fırsata çevirenlerle doldu taştı.



YİNE EN ÇOK TERCİH EDİLEN YER İSTİKLAL CADDESİ OLDU

En çok rağbet gören yerlerden biri de Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi oldu. İstiklal Caddesi’nde adeta insan seli yaşandı. Kalabalık nedeniyle yürümekte zorluk çeken insanların oluşturduğu insan seli kameralara yansıdı. Güneşi fırsat bilen vatandaşlardan bazıları da yeşillik alanlara oturarak havanın keyfini çıkardı. Taksim-Tünel arasında hizmet veren Nostaljik Tramvay da zaman zaman kalabalık nedeniyle yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

