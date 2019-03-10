Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’nin 31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen mitinginde Demokratik Toplum Kongresi Divan Kurulu Üyesi ve Siirt Belediye eski Başkanı Selim Sadak da bir konuşma yaptı. Miting sonrası Sadak yaptığı konuşma gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındı.
HDP’li eski belediye başkanı Şanlıurfa’da gözaltına alındı
10.03.2019 - 19:44 | Son Güncelleme: 10.03.2019 - 19:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Divan Kurulu Üyesi ve Siirt Belediye eski Başkanı Selim Sadak, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen mitingi sonrası yaptığı konuşma nedeniyle gözaltına alındı.
Etiketler : Şanlıurfa,
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