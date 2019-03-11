Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'ye yasa dışı yollarla getirilen ve sürüngen grubuna giren Leopard Gecko'lar, yasak olmasına rağmen internet sitelerinde verilen ilanlarla satılıyor.



300 İLE 6 BİN 500 TL ARASINDA SATILIYOR

Sevimli hayvanlar için 300 lira ile 6 bin 500 lira arasında değişen fiyatlar isteniyor.

'TESPİTİ HALİNDE 415 LİRA CEZA'

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkilileri ise satışın tespiti halinde hayvan başına 415 liralık ceza uyguladıklarını bildirdi. Bu arada, Leopard Gecko'ları satışa çıkartanların ilanların açıklama kısımlarına yazdıkları şu ifadeler dikkat çekti:

"4 aylık, cinsiyeti belirsiz. Sağlıklı garantili gönderim. Pazarlık için rahatsız etmeyiniz. Temiz bakıldı, kemik gelişimi gayet iyi kalsiyum tozuyla ve kalsyworm ile desteklendi. En sevdiği yemek dubia. 'İyi bakarım' diyene satıyorum. Artık bakmakta zorlandığım için satıyorum. Sıkıntısı yoktur, pazarlık payı vardır. Severek büyüttüğüm canlımı özel nedenlerden ötürü satıyorum. Yem çeşidi olarak dubia morio çekirge tartara ve un kurdu ile besledim. Düzenli olarak kalsiyum ve vitamin takviyelerini yaptım. Yemleri ile birlikte vereceğim. Spot lambaya temas ettiği için sırtında ufak bir yanığı var ama veterinere götürüldü, kontrolleri yaptırıldı. Alan kişinin hiçbir şey yapmasına gerek yok. O kendi kendine toparlayacakmış."

