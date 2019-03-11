Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un 12 art planlı Türkiye ziyaretinin ertelendiği kaydedildi. Lavrov’un çalışma programı değişikliği nedeniyle 18 Mart’a ertelendiği belirtilen açıklamada, Ankara ile mutabık kalınarak tarihin ertelenmesine karar verildiği aktarıldı.
Lavrov'un Türkiye ziyareti ertelendi
11.03.2019 - 14:58 | Son Güncelleme: 11.03.2019 - 15:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un yarın yapılması planlanan Türkiye ziyareti ertelendi.
Etiketler : Lavrov,Rusya,dışişleri,dış politika,
609756 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/609756.aspx
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