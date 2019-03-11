Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Paşalimanı Caddesi'nde İETT otobüsü ile biri ticari taksi olmak üzere 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle ismi öğrenilemeyen ticari taksi sürücüsü araçta sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, yolu trafiğe kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiyenin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü ile diğer 4 yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırdı. Kaza nedeniyle trafik bir süre aksadı.

