Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre; Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçu kapsamında operasyon düzenlendi. C.A isimli şahsın ikametinde ve aracında yapılan aramalarda farklı boyutlarda tarihi eser olduğu değerlendirilen 60 adet sikke, 32 adet obje ile tarihi eser aramada kullanılan 3 adet dedektör, 1 adet projektör ele geçirildi. Ayrıca yapılan aramada 1 adet kuru sıkı tabanca ile 25 adet uzun namlulu tüfek fişeğine el konuldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.