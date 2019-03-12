Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

SAS, dört aşamalı kontrol metoduyla çalışacak. Seçim günü, AK Parti’nin sandık başında bulunan görevlileri ilk olarak sayım sonucunu telefonla Seçim Koordinasyon Merkezlerine (SKM) bildirecek. Bu görevliler daha sonra ıslak imzalı sandık sonucunu alacak. Kendilerindeki sonuçlar ile ıslak imzalı sonuç arasında bir farklılık olup olmadığını kontrol edecek. AK Parti’nin bina sorumluları da seçim neticelerinin birleştirme tutanaklarında hata yapılıp yapılmadığını kontrol edecek. Burada bir hata yapılmışsa gerekli itiraz yapılacak. SKM’lerden gelen sandık sonuçları da genel merkezde toplanacak. Genel Merkez’de de sahadan gelen sonuçlar ile YSK’nın partilere ulaşım imkanı sağladığı SEÇSİS sistemi üzerinden de veriler doğrulanacak.

Öte yandan sandık sonuçları bina bazında ve geçmiş seçimlere göre de değerlendirilecek. Bina ortalamasında geçersiz oy oranı yüzde ikiyken, bir sandıkta geçersiz oy oranı yüzde 10 gerçekleşmiş ise bunun sebebi araştırılacak. Burada bir hata yapılmışsa gerekli itirazlar yapılacak. Bir önceki seçimdeki yüzde oranı bu seçimde yakalamamışsa ve arada büyük farklar oluşmuşsa bununla ilgili de değerlendirmeler yapılacak.