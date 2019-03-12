Halkalı-Gebze arasında bulunan eski banliyö hatlarında, 2013 yılından beri süren yenileme çalışmaları tamamlandı.
Günde 1 milyon yolcunun taşınması planlanan hatta, Gebze'den Halkalı'ya 115 dakikada seyahat edilebilecek.
Hatta; Bakırköy-Bostancı arası 37 dakika, Söğütlüçeşme-Yenikapı'nın seyahat süresi ise 12 dakika olacak.
Hatta günde 1 milyon yolcunun taşınması planlanıyor.
YENİ TREN HATTININ ENTEGRE OLACAĞI HATLAR
Halkalı istasyonunda M1B Yenikapı-Halkalı metro hattı ile,
Ataköy istasyonunda M9 İkitelli-Ataköy metro hattı ile,
Bakırköy istasyonunda M3 Bakırköy-Başakşehir metro hattı ile,
Yenikapı istasyonunda M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı,
M1B Yenikapı-Kirazlı ve M2 Yenikapı-Hacıosman metro hatları ile,
Sirkeci istasyonunda T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattı ve denizyolları ile,
Ayrılık Çeşmesi istasyonunda M4 Kadıköy-Tuzla metro hattı ile,
Üsküdar istasyonunda M5 Üsküdar-Çekmeköy metro hattı ile,
Göztepe istasyonunda M12 Göztepe-Ümraniye metro hattı ile,
Bostancı istasyonunda M8 Bostancı-Dudullu metro hattı ile,
Pendik istasyonunda M10 Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı ile,
İçmeler istasyonunda M4 Kadıköy-Tuzla metro hattı.
HATTA BULUNAN İSTASYONLAR
Gebze Halkalı hattında, toplam 41 istasyon bulunuyor. İşte hattın güzergahı; Halkalı, Mustafakemal, Küçükçekmece, Florya, Yeşilköy, Yeşilyurt, Ataköy,Bakırköy, Yenimahalle, Zeytinburnu, Kazlıçeşme, Yenikapı, Sirkeci, Üsküdar, İbrahimağa, Söğütlüçeşme, Feneryolu,Göztepe, Erenköy, Suadiye, Bostancı, Küçükyalı, İdealtepe, Süreyya Plajı, Maltepe, Cevizli, Atalar, Başak, Kartal, Yunus, Pendik, Kaynarca, Tersane, Güzelyalı, Aydıntepe, İçmeler, Tuzla, Çayırova, Fatih, Osmangazi, Gebze