Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında meslekten ihraç edilen ve tutuklanan yüksek yargı üyelerinin yargılandığı Yargıtay 9. Ceza Dairesinde görülen davalarda, örgütün Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi ile Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda (HSK) nasıl yapılandığı bir tanığın verdiği ifadesiyle ortaya çıkarıldı.

Yargılamalar süresince elde edilen bilgi ve belgeler, itirafçı beyanları ve tanık anlatımları, örgütün yüksek yargı üyelerine verdiği talimatları da deşifre etti.

Yüksek yargı üyelerinin ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesinde yargılandıkları davalarda elde edilenlere göre, örgüt, kendisine ileri derecede bağlı olan mensuplarını HSYK'ye yerleştirmeyi amaçladı.

Yargı içinden çeşitli görevlerde bulunan bazı örgüt üyeleri, HSYK'ye üye seçildikten sonra örgütsel toplantılara katılmaya devam etti. Bu toplantılarda HSYK'da görevlendirilenlerden ilginç taleplerde de bulunuldu.

"Maaş farkınızı sadaka olarak vereceksiniz"

Örgüt, HSK'ye üye seçilen mensuplarının maaş farklarını tek tek hesapladı. Yargı içinden gelen, hakim ve savcılık başta olmak üzere çeşitli kademelerde görevde bulunanların HSYK üyesi olmasının ardından maaşın yaklaşık 2 bin lira artacağı belirlendi. Bu tespit üzerine, örgütsel toplantılarda HSK'ya üye seçilen örgüt mensuplarından bu maaş farklarının FETÖ'nün kasasına aktarılması istendi.

Örgütsel toplantılarda bu talep, "Maaş farkınız 2 bin lira, bu farkı sadaka olarak bize vereceksiniz." ifadeleriyle iletildi.

"140" talimatı

Öte yandan örgüt stratejilerinin belirlendiği toplantılara katılan FETÖ mensubu HSYK üyeleri ile aralarında eski HSYK Genel Sekreteri Mehmet Kaya'nın da bulunduğu isimler, Yargıtay ve Danıştay'daki üye sayısına ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in, "Arkadaşlar 140'dan aşağısına razı olmasınlar." talimatı kapsamında hareket etti. Bu rakama ulaşmak için çaba gösteren örgüt üyeleri, kendilerine karşı çıkanlarla tartıştı.

Örgüt, büyük önem verdiği dava takibi konusunda, Yargıtay ve Danıştay'da özellikle 17-25 Aralık sürecinden sonra kendi lehine kararların çıkmasını önemsedi. FETÖ, bu kapsamda sivil imamlar aracılığıyla mensubu olan Yargıtay ve Danıştay üyelerine yürütülmesi gereken çalışmaları aktardı.