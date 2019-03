Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yozgat kent meydanında düzenlenen mitingde partililere seslendi. Cumhur ittifakının Cumhuriyetin 100. yılına ulaşacağını belirten Bahçeli, “Cumhur ittifakı istiklalin mimarıdır. Cumhur ittifakı Cumhuriyetin 100. yılına ulaşacaktır. Yozgat’ta zillete yer yoktur, umut yoktur, icazet asla olmayacaktır. Bu defa ki yerel seçimler hayati derecede önemlidir ve bundan önceki yerel seçimlerden faklıdır. Kim ne söylerse söylesin 31 Mart yerel seçimleri bir beka seçimidir. Bu sefer ki seçimler ya geleceğin sis perdesini aralayacak ya da zifiri karanlığın hakim olmasına neden olacaktır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini tartışmaya açmak isteyenler boş durmuyor. 24 Haziran seçimlerinin rövanşını almak isteyenler el ovuşturuyor. Milli birlik ve beraberliğimize hasım odaklar 31 Mart’a kaos ve kriz gözü ile bakıyorlar. Türkiye’nin güçlenmesini istemeyenler her çirkefliğe ve her çürümüşlüğü tevessül ediyorlar. İstikrar dan korkanlar on şanslarını deniyorlar" dedi.

“Cumhur öldü mü ki Kürdistan’dan bahsedebiliyorlar”

Konuşmasında millet ittifakını sert sözlerle eleştiren Bahçeli, “CHP, HDP, SP ve İYİ Parti, ÖDP bir olmuş, birlikte olmuş mafımızı planlayanlar ile omuz omuza vermişlerdir. Sırtlarını Kandil ve Pensilvanya’ya dayamışlardır. Normal şartlarda birbirine selam vermeyecek olanlar zillet kafilesinde buluşmuşlardır. Hedefleri Türkiye’nin istikrarsızlığıdır. Hedefleri bölünme senaryolarına çanak tutmaktır. Gayeleri Türkiye’yi geriye götürmektir. Bunları yaparken PKK’nın siyasi uzantılarıyla hareket etmekten gocunmuyorlar. Belediye meclis üyelikleri üzerinde kirli pazarlık yapıyorlar. Belediyelerde yeni bir çukur ve hendek siyasetine kapı aralıyorlar. HDP; Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Adana, Mersin, Bursa gibi büyükşehirlerde belediye başkan adayı çıkarmıyor. Amaçlarını da açık açık ifade ediyorlar. Diyorlar ki, ‘Kürdistan’da kazanacağız, batıda ise AK Parti ve MHP’ye kaybettireceğiz.’ Bu hainlerin dediğine bakar mısınız? Cumhur öldü mü ki Kürdistan’dan bahsedebiliyorlar? Bozok yaylasının yiğit evlatları tükendi mi ki bölücülüğün düdüğünü öttürebiliyorlar? Ey densizler, bre gafiller! Zillet oradaysa millet burada. İhanet oradaysa, Yozgat burada! Eğilmez başıyla, bükülmez bileğiyle Türk milleti burada, bu meydanda. Bizler çağ açıp çağ kapatan bir ruhun devamıyız” dedi.

“Ya hep birlikte olacağız, ya da her birlikte yok olacağız”

Türk milletinin önünde iki seçenek bulunduğunun altını çizen Bahçeli, “Şimdi bizim karşımızda iki seçenek vardır. Ya hep birlikte olacağız, ya da hep birlikte yok olacağız. Ya beka diyeceğiz, ya da belaya razı olacağız. Rabbimin izniyle, tarih boyunca esareti kabul etmemiş bir millete yakışan neyse zamanı gelince biz de onu yapacağız. Devletimizin ve milletimizin bekası için her şeyi göze alacağız. Saldırı altındaki Türklüğün, ezilmek istenen Türk milletinin tarihi haklarını korkusuzca savunacağız. Dün yaptık, bugün de aynısı tekrar yapmaktan çekinmeyiz. Ekonomik mahvımızı isteyenler pusudalar. Kaos ve kriz sevdalıları tedavüldeler. Bölünmemizi bekleyenler el ovuşturuyorlar. Bunların alayına Yozgat’tan bir cevap verelim. Gök kubbe çınlasın, hainler ürksün, zalimler titresin. Öyle bir cevap verin ki fitneye düşenler ayılsın, bozgunculuk yapanların dili tutulsun” diye konuştu.

Furkan’ın hesabı sorulacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Polonya’da teröristler tarafından şehit edilen Furkan’ın hesabının sorulacağını belirterek, “Polonya’da yaşı henüz 21 olan Furkan evladımızı şehit eden alçak teröristlerle yol yürüyenlere Yozgat hesap soracaktır. Bebek katilleriyle siyaset yapanlara Yozgat dünyayı dar edecektir. Ezanla dalga geçen, Kürdistan’a göz kırpan CHP’ye Yozgat haddini bildirecektir. HDP’yle aynı karede olan İYİ Parti’ye Yozgat tahammül etmeyecek, sabır göstermeyecek, kurulan şer oyunları mutlaka bozacaktır” dedi.

“Kuvay-ı Milliye değil olsa olsa Kuvayi İnzibatiye’dir”

CHP’nin Atatürk’ün kurduğu partinin çizgilerinden uzaklaşarak PKK ile bir araya geldiğini kaydeden Bahçeli, “Türkiye’nin yükselişini engellemek isteyenlere fırsat tanımayız. CHP Genel Başkanı YPG’yi aklaya dursun, biz teröristleri silindir gibi ezip geçmeye yeminliyiz, kararlıyız. CHP-HDP-İYİ Parti-SP-ÖDP boncuk gibi dizilmiş, Kandil’in yörüngesine, Pensilvanya’nın dümen suyuna girmiştir. CHP, PKK’yı besiye çekmiş, kuluçkaya yatırmıştır. İki yanlıştan bir doğru çıkmaz. Bunlardan da bir yol olmaz. Atatürk’ün CHP’sinin PKK’lılarla bir araya geldiğini görmek bu partinin geçmişi açısından utanç kaynağı, rezalet yumağı, yüz kızartıcıdır. Kılıçdaroğlu’nun çizgisi Kuvay-ı Milliye değil olsa olsa Kuvayi İnzibatiye’dir. Sağduyulu CHP seçmenlerine açık çağrımdır. Bu Kılıçdaroğlu’ndan kurtulun, CHP’ye çöreklenmiş defolu siyasetçileri sırtınızdan atın. Atatürk’ün posterlerini bebek katilinin kanlı ve karanlık resimleriyle yan yana getirenden CHP’li olmaz. Hani diyorlar ya ‘CHP’nin yanlışları Ağrı Dağı’nı da aştı’ diye. Ne Ağrı dağı, bunların yanlışı Everest’i geçti Everest’i. CHP’ye oy veren vatandaşlarım kimsesiz değildir. Cumhur İttifakı onları da kucaklayacaktır” şeklinde konuştu.

İYİ Parti’nin Iğdır oyunu

İYİ Parti’nin Iğdır’da adaylarını çekerek HDP’nin adayına ön açtığını ima eden Bahçeli, şunları söyledi:

“İYİ Parti’nin, PKK’nın siyasi uzantılarıyla al gülüm ver gülüm ilişkisi ayyuka çıkmıştır. Sözde Iğdır’da aday çıkarmamışlardı. Ama Kandil’in Iğdır adayı İYİ Parti’nin aday çıkarmamasına teşekkür ederek karşılık vermiştir. Meral bunlara kardeş, Temel yandaş, Kemal ise yoldaşlık yapmıştır. Bu vesile ile bir zamanlar partimizde bulunmuş ve bir sebepten dolayı İYİ Parti’e gitmiş, bundan dolayı da şu anda pişmanlık duyan kardeşlerime açık çağrımdır. Zillete ortak olmayın.Yanlışa kucak açmayın.”