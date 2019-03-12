Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beylikdüzü'de düzenlenen mitingine katılan Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şunlar:

"Bize işinin ehli lazım. İstanbul'a belediye başkanı seçiyoruz. Sıradan bir yer değil. Daha buraya onların emeği geçmeden önce bu kardeşinizin emeği geçti. Beylikdüzü 31 Mart'ta yeni bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor. Beylikdüzü'de 5 yıllık fetret dönemine artık son vereceğiz. Beylikdüzü gördüğüm kadarıyla 31 Mart'ta yeni bir sayfa açmaya, yeni bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor. İstanbul'un diğer ilçeleri birbiriyle yarışırken Beylikdüzü maalesef kaybetti. İstanbul'a o kadar önem veriyoruz ki Bİnali Yıldırım'ı büyükşehir belediye başkanı adayı yaptık.

Binali Bey başlı başına bir markadır. Samimiyet, özveri demektir. Yol arkadaşlığı dava arkadaşlığı yaptığımız Bİnali Bey siyasetinde ülkemizin markasıdır. İstanbul'a belediye başkanı seçeceğiz, dikkat edin Çatladıkapı'ya değil. 19 günümüz var, biliyorsunuz. Kapı kapı dolaşıyorsunuz değil mi? Kar, bora, fırtına sükun bulacak. 31 Mart seçimleri için yeni oyunlar oynanıyor. 24 Haziran öncesinde milletvekili borsalarıyla kurulan yıkım ittifakını genişlettiler. 3 kafadar ittifaka yeni üyeler buldu. Bölücü terörün güdümündeki parti var. İmralı'daki bebek katilinin heykelini dikmeye gayret edenler var. Bay Kemal Almanya'da hangi kadınla poz verdi. Terör örgütünün paçavrasıyla poz veren kadınla o da geldi orda poz verdi.

Bunların defterini sandıkta dürmeye var mıyız? Onun için çok çalışmamız lazım. Öyle ileri gidiyor ki Kürdistan'da oylar HDP, Batı'da oylar AK Parti ve MHP'yi yok edeceğiz. Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Bu adam Sezai Temmelli denilen adam temelsiz... Kürt de değil, Kürt kardeşlerimi istismar ediyor. Çok seviyorsan Irak'ın kuzeyinde Kürdistan var. Oraya git. Bizi ülkemizi bölemeyeceksiniz. Kürt olmayan bu adam, temelsiz dedim ya. Kardeşlerimi istismar ediyor. Bay Kemal'in vitrindeki ortağı yani tavşan ortağı sözde İYİ Parti ama göz bebeği bölücü terör örgütü güdümündeki parti.

Meclis üyesi adaylarının kim olacağına onlar karar veriyor. Kime yutturuyorsunuz bunları? Eş başkanlar Türkiye'nin toprak bütünlüğüü yok sayıyor. CHP buna ses çıkarmıyor. CHP'nin başındaki zat YPG bize saldırmaz diyor. Hatay'ın CHP'li başkanı oy yoksa hizmet de yok diye seçmeni tehdit ediyor. CHP'li başkan adayları Kuran'ı Kerim'le dalga geçiyor. Taşvan ortağından ses çıkmıyor. Önceleri ittifakın asıl patronlarını gizlemeye çalışıyorlardı ama şimdi beceremiyorlar. Kadın çıkmış biz sırtımızı YPG'ye PYD'ye dayadık diyor. Bay Kemal bunlarla beraber. Biz de sırtımızı milletimize ve Allah'a dayadık. Kişi yol yürüdükleriyle beraberdir."