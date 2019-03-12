Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Soçi mutabakatının uygulanmasına yönelik çalışmaların provokasyonlara rağmen Rusya ile koordineli olarak başarıyla devam ettiği belirtildi.

Rusya ile ortak devriye

Gündemdeki Fırat’ın doğusuna yönelik hazırlıklar kapsamında ABD ve Rusya ile ikili toplantıların, üst düzey görüşmelerin ve koordinelerin sürdüğünün ifade edildiği açıklamada, “Tel Rıfat'tan unsurlarımıza olan saldırıları önlemek maksadıyla, bu bölgede Rusya ile müşterek devriyeler icra edilmesine yönelik koordinasyonlara devam edilmekte” denildi.