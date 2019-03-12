Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırılarıyla ilgili, "Artık İsrail'in bu pervasızlığına 'dur' demek gerekiyor. Kutsal mekanlarımıza bu kadar pervasızca saldırmalarını biz kabullenemeyiz ve tüm dünyanın buna tepki göstermesi gerekiyor" dedi.
Çavuşoğlu: İsrail'in saldırıları kabul edilemez
12.03.2019 - 17:44 | Son Güncelleme: 12.03.2019 - 17:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail'in Kubbet'us Sahra'ya yönelik saldırısıyla ilgili, "İsrail'in saldırıları kabul edilemez" dedi.
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610005 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/610005.aspx
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