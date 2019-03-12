Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyaca ünlü arama motoru Google hakkında rekabet soruşturması başlatıldı.

Rekabet Kurumu'nun açıklamaları şu şekilde:

Google’ın genel arama hizmetleri pazarındaki hâkim durumunu kötüye kullanarak kendi yerel arama hizmetini rakiplerini dışlayacak şekilde öne çıkardığı iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 21.02.2019 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak;

Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited, Alphabet Inc. hakkında soruşturma açılmasına, 19-08/94-M sayı ile karar verdi.