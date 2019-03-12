Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hava trafiği ile ilgili anlık bilgiler veren flightradar uygulaması, Türk Hava Yolları filosunda bulunan İstanbul'dan kalkış yapan Boeing 737 Max 8'lerin Atatürk Havalimanı'na geri döndüğü bilgisini fotoğraf eşliğinde paylaştı. Radardaki verilire göre İstanbul'dan Londra'nın Gatwick Havalimanı'na ve Birmingham'a, Nouakchott'a, İstanbul'dan havalanan Boeing 737 Max 8'lerin havadan geri döndüğü bilgisi paylaşıldı.Havadan geri dönmelerin, Türk Hava Yolları'nın, filosunda bulunan Boeing 737 Max 8'leri yere indirme kararından kaynaklandığı öğrenildi.

Etiyopya'nın Addis Ababa kentinden Pazar günü 149 yolcu ve 8 mürettebatı ile Kenya'nın Nairobi kentine uçuş yaptığı sırada düşen Boeing 737 Max 8 tipi uçaktan kurtulan olmadı. 2018 yılı üretim tarihli uçağın aynı modeli de 29 Ekim 2018'de adı büyük bir kazaya daha karışmıştı. Endonezya Lion Havayolları'na ait Boeing 737 Max 8 tipi uçak, Jakarta-Pangkalpinang seferini yaparken denize düştü. Kazada 181 yolcu ve 8 mürettebat yaşamını yitirdi. Etiyopya Havayolları'nın düşen Boeing 737 Max 8 ile beraber aynı model uçağın son 5 ayda ikinci kez düşmesi sonrası dikkatler Max 8 tipi uçaklara çevrilmişti.Dünya genelinde birbiri ardına havayolu şirketleri Boeing 737 Max 8 tipi uçakları yere indirme kararı aldılar.THY’nin resmi web sitesinde filo bilgilerine göre 12 adet B737-8 Max tipi uçak bulunduğu bilgisi yer alıyor.

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ekşi, "737 MAX uçaklarında uçuş sırasında ortaya çıkan emniyeti etkileyecek belirsizlik durumu netleşene kadar; uçaklarımız 13 Mart itibariyle ticari seferlerden çekilmiştir. 737 MAX uçaklarımızın sizin emniyetiniz için seferlerden çekilmesi sebebi ile oluşabilecek aksaklıkları hoşgörü ile karşılamanızı istirham ederiz. Seferleriniz ile ilgili detayları size göndereceğiniz mesajlardan. Web sitemizden ve çağrı merkezlerimizden öğrenebilirsiniz" dedi.

Basın Müşaviri Yahya Üstün ise "Filomuzda bulunan 12 adet Boeing 737 MAX tipi yolcu uçağının ticari operasyonları,13 Mart itibarıyla ikinci bir karara kadar durdurulmuştur" ifadelerini kullandı.

Ulaştırma Bakanlığı “Boeing 737 MAX” açıklaması



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yurtdışında 5 ay içerisinde Boeing 737 MAX 8 ve/veya Boeing 737 MAX 9 tipi uçakların karıştığı iki farklı kazanın muhtemel oluş sebepleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilmiştir.

Söz konusu değerlendirmeler neticesinde Boeing 737 MAX 8 ve/veya Boeing 737 MAX 9 tipi hava araçlarının uçuşları, uçuş emniyetini teminen tedbir amaçlı olarak ikinci bir karara kadar durdurulmuştur" denildi.