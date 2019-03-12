KARABÜK (İHA) - .
Karabük Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, teknik ve fiziki takipte olduğu şahsıları Safranbolu Devlet Hastanesi bahçesinde uyuşturucu alışverişi yaparken suçüstü yakalamıştı. Üzerlerinde 152 adet ecstasy ve 2 gram skunk ile yakalanan F.K. (20) ve N.Ç. (32) isimli iki kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken E.K. (24) isimli şahsı ile adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Hastane bahçesindeki uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama
12.03.2019 - 18:54 | Son Güncelleme: 12.03.2019 - 18:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen operasyonda hastane bahçesinde uyuşturucu alışverişi yapan 3 kişiden 2’si tutuklandı
KARABÜK (İHA) - .
Etiketler : Karabük,
610017 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/610017.aspx
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