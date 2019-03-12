Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KARABÜK (İHA) - .

Karabük Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, teknik ve fiziki takipte olduğu şahsıları Safranbolu Devlet Hastanesi bahçesinde uyuşturucu alışverişi yaparken suçüstü yakalamıştı. Üzerlerinde 152 adet ecstasy ve 2 gram skunk ile yakalanan F.K. (20) ve N.Ç. (32) isimli iki kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken E.K. (24) isimli şahsı ile adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.