Bahçeli, Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka  hitap etti. AK Parti ile  omuz omuza yürüdüklerini, ayrı, gayrı ve ihtilafları  olmadığını belirten Bahçeli, birlikte Cumhur İttifakı, beraberce Türkiye, Türk  milleti olduklarını vurguladı.

Çıkarcıların iş birliği yaptığını, hainlerin güç birliği yaptığını  aktaran Bahçeli, zillet ortaklarının emel birlikteliği yaptığını bildirdi.Buna karşılık Cumhur İttifakı'nın 'Türkiye' dediğini, Cumhur  İttifakı'nın milli onur ve şerefin savunmasını yaptığını anlatan Bahçeli, "Milli  bekanın yaşatılması için çalışıyor, var gücüyle çırpınıyor. Bir yanda beka, diğer  yanda bela. Bir yanda zillet, diğer yanda millet. Bir yanda hezimet, diğer yanda  Cumhuriyet. Tarafımız belli, geldiğimiz yer belli. Kaynağımız belli, kaderimiz  belli. Niyetimiz temiz, hedeflerimiz büyük. Çünkü biz Türk milletiyiz. Çünkü biz  cumhurun ruh köküyüz. Çünkü biz hakkın, hakikatin, halkın yanındayız. Doğru  görür, doğru söyler, dosdoğru yaşarız." diye konuştu.

Zilletin yalancı ve yanlışta olduğunu, Türkiye düşmanlarının  yancılığına zillet ittifakının heves ettiğini vurgulayan Bahçeli, şöyle konuştu:

 "CHP zillettedir. Zillet İP’e dolanmıştır. HDP zaten zilletin ta  kendisidir. SP, ÖDP, zilletin yedekleridir. PKK, FETÖ, Türk’e kefen biçen hainler  zilletin ana damarıdır. Bu nedenle zillet ittifakına Türkiye’yi  bırakamayız. Zillet ittifakına belediyeleri teslim edemeyiz. Dağdan  temizlediğimiz terörist ve bölücülerin belediyelere doluşmasına göz  yumamayız. HDP Kürdistan diyor, CHP sinsi sinsi gülüyor, sessizce onay  veriyor. CHP’nin Balıkesir Akçay eski belediye başkanının ibretlik halini eminim  ki gördünüz, iğrenç sözlerini herhalde duydunuz, PKK’dan yaptığı ilik ve irade  naklini ekranlarda nefretle fark ettiniz. Geçtiğimiz günlerde, bir toplantı  esnasında, çürümüş bir şahıs, 'Bizim oy Kürdistan’a" diyor. Bunun üzerine CHP’li  eski belediye başkanı 'Bize verecek demektir.' sözleriyle suçüstü yakalanıyor,  üstelik okunan ezanla alay ediyor. Bitmedi, dahası var. CHP Balıkesir Erdek  Belediye Başkan adayı Fatiha suresiyle dalga geçiyor. Onu dinleyenler  kahkahalarla gülüyor. Bu rezaletler milletimizi isyan ettirmiştir. CHP’ye oy  verenleri bile öfkelendirmiştir. Malum şahsı disipline sevk etmekle CHP yakayı  kurtaramaz, sorumluluktan kaçamaz. CHP, milli ve manevi değerlerimize adeta savaş  açmıştır.

"CHP ve İP üç maymunu oynuyor"

HDP'nin, Doğu ve Güneydoğu'da astığı afişlerde özerklikten, özerk  yönetim hedefinden söz ettiğini aktaran Bahçeli, "CHP ve İP üç maymunu oynuyor."  ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, YPG’ye terörist  diyemediğini, YPG’nin Türkiye’ye saldıracağına inanmadığını, PKK’ya hiç ses  çıkarmadığını vurgulayan Bahçeli, bu sırada hain terör örgütünün boş durmadığını,  kan dökmeye devam ettiğini kaydetti.

Konya Selçuk Üniversitesi öğrencisi 21 yaşındaki Furkan Kocaman'ın,  Erasmus programı kapsamında gittiği Polonya’da PKK’lı teröristler tarafından  boğazından bıçaklanarak, şehit edildiğini anlatan Bahçeli, şöyle devam etti:

"Acımız çok büyüktür. Evladımıza Allah rahmet etsin, ailesinin başı  sağ olsun. CHP’nin, İP’in ittifak içinde olduğu HDP, PKK cinayetlerine  şerefsizce, vahşice devam ediyor. Bu alçaklar mı demokrasiyi savunuyor? Bu  melunlar mı özgürlüğü müdafaa ediyor? Batsın sizin demokrasi anlayışınız, batsın  sizin özgürlük merakınız. Size bu ülkeyi bırakırsak, gök girsin kızıl  çıksın. Kumpaslarınıza boyun eğersek, namertlik sıfatımız olsun. CHP’ye oy veren  vatandaşlarım bu rezillikleri görmelidir, bu akıl tutulmasına tepki  vermelidir. Bunun başka çaresi kalmamıştır. Başka alternatif de yoktur. Mevzu  bahis vatandır. Mevzu bahis bekamızdır. İP’e oy veren vatandaşlarım  istismarcıların, inkarcıların, ihanet edenlerin, dününe sırt çeviren nankörlerin  oyunlarını fark etmelidir.  Her vatan evladı, HDP, PKK ile yol yürüyenlere  haddini bildirecek cesaret ve dirayeti mutlaka göstermelidir. Çürük yumurtaları  sandıkta ayıklama zamanı gelmiştir. Dalından kopan kurumuş yaprağın akıbetini  rüzgâr tayin edecektir. Türk milleti zillete oy ve onay vermez,  veremez. Kırıkkale zillete asla tamam demez, demeyecektir. Soruyorum  sizlere; Kırıkkale’de bir miyiz? Beraber miyiz? Birlikte zillete dersiniz verecek  miyiz? Kırıkkale’ye sahip çıkacak mısınız? Kırıkkale’nin umutlarını tazeleyecek  misiniz? Kırıkkale’de MHP diyecek misiniz? Zillet ittifakı gelsin de Kırıkkale’ye  baksın. Yüreği yetiyorsa milli diriliş ruhunu görsün. Kırıkkale vatanına sahip  çıkıyor. Kırıkkale bekasına sahip çıkıyor. Kırıkkale geleceğine sahip çıkıyor."
 