Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

'Torbacı' diye tabir edilen satıcılara yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınırken adreslerde aramalar sürüyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde Beykoz'da çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Özel harekat polisinin de katıldığı operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen çok sayıda kişi göz altına alınırken, adreslere yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Adreslerde aramalar sürüyor.