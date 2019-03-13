Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, uçuş emniyetini teminen Türk hava sahasının Boeing 737-8 MAX ve Boeing 737-9 MAX tipi hava araçlarına kapatıldığı bildirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından uçuş emniyetini teminen Boeing 737-8 MAX ve Boeing 737-9 MAX tipi uçakların Türk hava sahasındaki uçuşları durdurulmuştur ancak söz konusu hava araçlarının ülkemiz içinde, ülkemize veya ülkemizden yapılacak olan yolcusuz intikal uçuşları hariç tutulmuştur." ifadelerine yer verildi.
Türk hava sahası 'Boeing MAX'lara kapatıldı
13.03.2019 - 13:04 | Son Güncelleme: 13.03.2019 - 13:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, "Uçuş emniyetini teminen Boeing 737-8 MAX ve Boeing 737-9 MAX tipi uçakların Türk hava sahasındaki uçuşları durdurulmuştur." açıklamasında bulundu.
Kaynak: AA
Etiketler : Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı,Boeing 737-8 MAX ve Boeing 737-9 MAX tipi uçaklar,Türk Hava Sahası,
610158 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/610158.aspx
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