Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milyonlarca kişinin beklediği Gebze-Halkalı arasını 115 dakikaya düşüren banliyö hattı, 6 yılın sonunda hizmete açıldı. Bunun akabinde vatandaşlar için ücret tarifeleri merak konusu oldu. İşte 13.03.2019 itibariyle geçerli ücret tarifesi...

Günde 1 milyon yolcunun taşınması planlanan 43 istasyonlu Halkalı-Gebze banliyo hattı, Gebze ile Halkalı arasını 1 saat 55 dakikaya düşürmesinin yanı sıra Bakırköy-Bostancı arası 37 dakika, Söğütlüçeşme-Yenikapı'nın seyahat süresi ise 12 dakikaya inecek.

SEFER SAATLERİ

İstanbul'u boydan boya seyahat edebileceğiniz hattın, en çok merak edilen kısmı ise sefer saatleri.

13 Mart'tan itibaren geçerli olmaya başlayan sefer saatleri şu şekilde;