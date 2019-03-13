Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Kara Kuvvetleri  Komutanlığına bağlı 58. Topçu Tugay Komutanlığınca, 18 Mart - 5 Nisan 2019  tarihlerinde MSB Sinop Atış Alanı'ndan (Test Merkezi) NOTAM-NOTMAR sahası ve  süresi içerisinde belirtilen hedeflere roket ve füze atışları icra edileceği  aktarıldı.

Gerçekleştirilecek roket ve füze atışı nedeniyle Ulaştırma ve Altyapı  Bakanlığı, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon Valilikleri ve Sahil Güvenlik  Komutanlığının uyarıldığı vurgulanan açıklamada, gerekli güvenlik tedbirlerinin  alınması istendi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Yapılan uyarıda, atış faaliyetinin emniyetli bir şekilde icra  edilmesi, herhangi bir can ve mal kaybına neden olunmaması maksadıyla 18 Mart-5  Nisan 2019 tarihleri arasında, sabah 07.00'den akşam 18.00'e kadar Sinop'tan Doğu  Karadeniz'e doğru (Samsun'dan Trabzon'a kadar) yer alan bölgede liman çıkışı  yapacak teknelerin uyarılması ve söz konusu tarih ve saatlerde balıkçıların  denize açılmamalarına yönelik bilgilendirilmesi istendi."