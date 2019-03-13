Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "altın çocuklar" adını verdiği, örgütün emniyet yapılanmasında üst düzey konumda bulunduğu belirtilen eski istihbarattan sorumlu Eskişehir Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Aygün, çeşitli suçlardan toplam 105 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanık Aygün ile avukatları katıldı. Son savunmasını yapan Aygün, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek tahliyesini istedi. Sanık avukatlarının savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti Aygün'ü, "silahlı terör örgütüne üye olmak", "gizlilik ihlalinde haberleşme içeriklerinin kaydedilmesi", "haberleşmenin gizliliğini ihlal", "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek" suçlarından toplam 105 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

Olay



Eskişehir'de 2014 yılında iş adamı, gazeteci, avukat, kamu görevlisi, politikacı ve polislerin de aralarında bulunduğu yaklaşık 100 kişinin usulsüz dinlenmesi ve FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan Aygün, ekipler tarafından 9 Haziran 2018'de Ankara'da gözaltına alınmıştı.

FETÖ terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in, örgütün emniyetteki üst düzey yapılanmasında gelecek vadeden kişiler olarak gördüğü "altın çocuklar" arasında bulunduğu belirtilen Aygün'ün, birçok usulsüz dinleme ve görüntüleme olayında önemli rol oynadığı, yakalanmamak için sürekli kılık ve yer değiştirdiği, 4 yıldır saklandığı öğrenilmişti.

"ByLock" kullanıcısı olduğu tespit edilen Aygün'ün, yakalandığı sırada üzerinden başkası adına düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanı çıktığı belirtilmişti.