Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika haberi! Ankara'nın Sincan ilçesi Çağlayan bölgesinde yakıt taşıyan trenin vagonları raydan çıktı. Olayda ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmazken, bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sincan Çağlayan bölgesinde yakıt taşıdığı öğrenilen trenin vagonları gece saat 01.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle raydan çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olayda ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmazken, ekipler bölgede inceleme ve çalışmalarını sürdürüyor.