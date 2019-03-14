Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yapımı tamamlanan Ankara Şehir Hastanesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Tıp Bayramı’nın kutlandığı bugün açılıyor. Geçen ay Yüksek İhtisas ve Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanelerinin taşınmasıyla 7 Şubat’tan itibaren hasta kabulüne başlanan Ankara Şehir Hastanesi Avrupa’nın en büyük sağlık kuruluşu unvanını taşıyor. İşte rakamlarla Ankara Şehir Hastanesi…

ON ÜÇ BİN KİŞİ GÖREV YAPACAK

Bir sağlık kampüsü şeklinde inşa edilen hastanede 1.554 tek kişilik hasta odası, 82 VIP hasta odası, 725 çift kişilik hasta odası ve 700 yoğun bakım yatağı bulunuyor. Ayrıca kampüs içinde 100 yataklı tıbbi gözlem kliniği yer alıyor. Tüm tıbbi hizmetlerin Sağlık Bakanlığının hekim kadrosu tarafından verileceği hastanede akademik kadroları ile birlikte 7.000 sağlık çalışanı ve 5.000 idari ve destek personel ile birlikte yaklaşık 12.000 kişilik kadro görev yapacak.

GÜNDE 100 BİN HASTA KAPASİTESİ

CCN Yatırım Holding tarafından Kamu-Özel İş birliği Projesi olarak inşa edilen Ankara Şehir Hastanesi Bilkent; genel hastane, ana hastane binası, kalp ve damar hastanesi, nöroloji hastanesi, çocuk hastanesi, kadın doğum hastanesi, onkoloji hastanesi, fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesi ve psikiyatri hastanesi olmak üzere dokuz ana binadan oluşuyor. Günlük 40 bin poliklinik hastasının tedavi edileceği Ankara Şehir Hastanesi günde 100 bin hastaya hizmet verecek.

İLK ÇOCUK HASTANESİ

Hastanenin 105 bin 472 metrekarelik alanı çocuk hastanesine ayrılmış durumda. 599 yatağın bulunduğu Türkiye’nin ilk çocuk hastanesinde; 43 poliklinik, 10 ameliyathane yer alıyor.

DÜNYANIN EN BÜYÜK ACİLİ

Dünyanın en geniş kapalı alanına sahip Acil Servis Merkezinde günlük 8.000 acil muayenenin yapılması planlanıyor. 500 ambulansın günlük giriş yapacağı ve iki heliport ünitesi ile hava ambulans ihtiyacının karşılanabileceği bir merkezde aynı anda 50 uzman doktorun hizmet verebileceği poliklinik odası ile birlikte 32 yataklı acil kritik yoğun bakım yatağı bulunuyor.

RADYOTERAPİDE SON TEKNOLOJİ

Türkiye’deki en büyük ve kapsamlı radyoterapi merkezi, Ankara Şehir Hastanesi Bilkent’in içinde yer alacak. Işın tedavisinde kullanılan yeni nesil Tomoterapi cihazı Türkiye’de ilk kez bu merkez bünyesinde kullanılacak. Yedi bilgisayarlı tomografiden bir tanesi de 512 kesitli olup Türkiye’de ilk defa kullanılan bir model olacak. Bu kesit sayısı maruz kalınan radyasyon dozunu azaltıyor.