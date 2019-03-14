Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda belirlenen adreslere baskın yapıldı. Sultangazi'de baskın yapılan bir eve giren polis ekipleri içeri de bir süre arama yaptı. Operasyon kapsamında gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.