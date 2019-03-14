Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile telefonda görüştü. Milli Savunma Bakanlığından internet sitesinde yer alan bilgilendirmede, "Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler ve savunma alanındaki ikili ilişkilerle ilgili hususlar ele alınmıştır" denildi.
Bakan Akar'dan önemli görüşme
14.03.2019 - 16:18 | Son Güncelleme: 14.03.2019 - 17:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile telefonda görüştü.
Etiketler : Hulusi akar,MSB,ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan,
610417 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/610417.aspx
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