İstanbul Büyükşehir Belediyesi açıklamasına göre, Şehir Hatları AŞ’nin  kullanacağı 708 metrekarelik geçici terminal binası (iskele) ile sefer yapılacak  ve gemi bağlanacak 2 iskelenin inşaatı bitirildi. 3 ayrı yolcu salonu, iskele  amirliği, personel donatı alanından oluşan iskele binasına, sefer saatlerini  gösteren dijital panolar, biletmatik ve turnikeler yerleştirildi.

2 yıl aradan sonra yarın başlayacak deneme seferleri Kabataş - Adalar  yönünde sabah ve akşam pik saatlerde, gidiş yönünde ise Eminönü ve Kadıköy  iskelelerine uğramalı olarak gerçekleştirilecek.

Kısmi olarak hizmete alınan Adalar hattında, hafta içi ve cumartesi  günleri ilk sefer 06.35, pazar ve tatil günlerinde ilk sefer 07.15'te başlayacak.  Gün içerisinde belirli aralıklarla devam eden hatta son sefer 22.45 olarak  belirlendi. 1-7 Nisan tarihleri arasında Adalar hattına 21.15 seferi de ilave  edilecek.

Kabataş’tan Üsküdar ve Kadıköy seferlerine bir süre önce başlayan  DENTUR ve TURYOL motorları da İBB'nin denetiminde seferlerine devam edecek.

"Martı" tasarımı iptal

"Martı" şeklindeki terminal binası tasarımı iptal edilirken, klasik  Osmanlı yapısı terminal binaları yapılacak. Proje tamamlandığında Kabataş Meydanı; deniz araçları, Metro,  Füniküler, tramvay, otobüs gibi toplu ulaşım sistemlerinin entegre olacağı bir  transfer merkezi olacak.

Vapurdan inen yolcular, 1 kat inerek otoparka, 2 kat inerek Füniküler  ve Metro istasyonları ile otoparkın 2. katına ulaşabilecek. Tramvaya ise  meydandan binilebilecek.

Projenin ikinci etabının Ekim 2020’de tamamlanması planlanıyor.