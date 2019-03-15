Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uğradığı saldırıda hayatını kaybeden Selçuk Üniversitesi öğrencisi Furkan Kocaman'ın (21) cenazesi ilk olarak İstanbul'a, oradan da Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla memleketi Konya'ya getirildi. Cenazeyi Konya Havalimanı'nda baba Celalettin Kocaman ile anne Ayşegül Kocaman'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda yakını gözyaşlarıyla karşıladı. Fenalık geçiren bazı kişilere, havalimanında bekletilen sağlık ekipleri müdahale etti.

Furkan Kocaman'ın cenazesi daha sonra Konya Numune Hastanesi morguna götürüldü. Cenazenin, Cuma namazı sonrası merkez Meram ilçesinde bulunan Hacı Fettah Mezarlığına defnedileceği öğrenildi. Selçuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 2. sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Furkan Kocaman, öğrenci değişim programı Erasmus kapsamında gittiği Polonya'da 9 Mart'ta uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.