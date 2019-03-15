Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziantep mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi bu vesileyle, bugün maalesef Yeni Zelanda'da yaşanan hadisede İslam karşıtı katiller ellerine silahlarını alıp Cuma namazı için toplanan Müslüman kardeşlerimize saldırıyorlar. Ve 49 kardeşimiz orada şehit oldu. Bunların dışında da 3 tane Türk var. Kendisiyle görüştüm. Cumhurbaşkanı ile de görüştüm. Bu alçak bir de bildiri yayınlamış. Bu bildiride Müslümanları, ülkemizi, milletimizi ve şahsımı da hedef alıyor" ifadelerini kullandı.