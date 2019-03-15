Gaziantep mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi bu vesileyle, bugün maalesef Yeni Zelanda'da yaşanan hadisede İslam karşıtı katiller ellerine silahlarını alıp Cuma namazı için toplanan Müslüman kardeşlerimize saldırıyorlar. Ve 49 kardeşimiz orada şehit oldu. Bunların dışında da 3 tane Türk var. Kendisiyle görüştüm. Cumhurbaşkanı ile de görüştüm. Bu alçak bir de bildiri yayınlamış. Bu bildiride Müslümanları, ülkemizi, milletimizi ve şahsımı da hedef alıyor" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör saldırısında 3 Türk yaralandı
15.03.2019 - 15:40 | Son Güncelleme: 15.03.2019 - 16:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te konuştu. Yeni Zelanda'daki katliam ile ilgili açıklama yapan Erdoğan "3 Türk yaralandı, biri ile görüştüm" dedi.
Etiketler : Cumhurbaşkanı,Recep Tayyip Erdoğan,
610605 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/610605.aspx
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