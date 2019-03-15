Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yıldırım toplantıda yaptığı konuşmada Anadolu insanının samimiyetinin kendisine güven verdiğini ifade ederek, "Bugün birliğimizin, kardeşliğimizin fotoğrafı var burada. Bizi bölmek isteyenlere de bu fotoğraf çok güzel cevap. Bizler omuz omuza olunca hep birlikte Türkiye oluyoruz. Her ilçede, her buluşmada, geçtiğimiz bir aydan beri aynı tabloyu görüyorum. Aynı birlik ve beraberlik tablosunu görüyorum. Bu da beni çok mutlu ediyor. Bu tablo birilerinin heveslerini kursağında bırakacak" dedi. Yıldırım, "Bilmiyorlar ki o ayırdıkları oylar, sandıktan kardeş Türkiye olarak çıkacak, kardeş İstanbul olarak çıkacak. Bizim kimsenin etnik kimliğiyle, mezhebiyle, inancıyla sorunumuz yok. Hiçbir zaman da olmaz." diye konuştu.

"KAĞITHANE'YE METRO GELİYOR"

Kağıthane'ye metro yapacaklarını belirten Yıldırım, "Burada ulaşım, otopark sorun değil mi? Ulaşımla ilgili müjdeyi veriyorum, metro geliyor buraya. Hem de yıldırım hızıyla geliyor. 3 tane geliyor, bir tane de değil. Bir tanesi Kabataş'tan Mecidiyeköy'e Mahmutbey'e. Bu epey ilerledi. Bu sene sonuna kadar açılacak. Bu Kağıthane'den geçiyor. 25 kilometre. Kabataş'tan bindikten sonra 10 dakikada buradasınız. Mecidiyeköy'e giderseniz 3 dakika. Bu sıkışıklıkta fena bir şey değil, değil mi? İnsan trafik lambasında bile yerine göre 3 dakika bekliyor. Kabataş'tan bindiğinizde İstanbul Havalimanı'na yani yeni havalimanına 40 dakikada gideceksiniz."

"İkincisi Kağıthane'yi ilgilendiren metro, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosu. Bu da 17 istasyon olacak. Bu da yine Kağıthane'den geçiyor, bundan da yararlanacaksınız. Bir üçüncüsü de İncirli-Gayrettepe-Söğütlüçeşme metro hattı olacak. Bu yeni, boğazın altından üç katlı bir tünel. İki köprü arasından geçecek. Bu muazzam bir proje. Böylece artık köprülerdeki trafik de bitecek. Niye? Avrasya tünelini yaptık, Marmaray'ı yaptık, üçüncü köprüyü de yaptık. Bu köprüyü de yaptığımız zaman artık karşıdan karşıya geçişler çok rahatlayacak. Fatih Sultan Mehmet, ikinci köprü, birinci köprü normale dönecek. Ayrıca tüneller de var. Onların teferruatına girmiyorum. Kağıthane, Cendere, Gaziosmanpaşa, Eyüp istikametinde tüneller olacak" şeklinde konuştu.