Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hazırlanan "Çeyiz  Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair  Yönetmeliğin" yürürlüğe konulmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'te yayımlandı.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, Çeyiz Hesabı ve Devlet Katkısına dair  yönetmelik ile Türk vatandaşı olan veya 29 Mayıs 2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk  Vatandaşlığı Kanunu'nun 28. maddesi kapsamına giren ve yuva kurmayı düşünen  gençleri tasarrufa teşvik etmek ve biriktirdikleri meblağa belirli oranda devlet  katkısı sağlanması amaçlanıyor.

Bu kapsamda yapılan düzenlemeyle 3 yıllık birikim sonucunda alınacak  devlet katkısı oranı yüzde 10'dan yüzde 20'ye, verilebilecek en yüksek tutar 4  bin liradan 6 bin 500 liraya, 4 yıllık birikim sonucunda alınacak devlet katkısı  oranı yüzde 15'ten yüzde 22'ye, verilecek en yüksek tutar 4 bin 500 liradan 7 bin  500 liraya, 5 yıllık ve daha fazlası süre sonucunda alınacak devlet katkısı oranı  da yüzde 20'den yüzde 25'e, verilebilecek en yüksek tutar 5 bin liradan 9 bin  liraya çıkarıldı.

Bu Yönetmelik kapsamındaki tutarlar, her yıl bir önceki yıla ilişkin  olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden  değerleme oranı kadar artırılacak.

Yurt içi mevduat veya katılım bankalarında çeyiz hesabı açanlar ise  evlilik tarihinden önce 3 yıl düzenli ödeme yaptıkları ve 27 yaşını doldurmadan  ilk evliliklerini yaptıkları takdirde devlet katkısı ödemelerini hak etmiş  olacak.

Ayrıca, 2019 yılı için Çeyiz Hesabı'nda katılımcıların yatıracağı  aylık alt limit 155 lira 26 kuruş, üst limit ise bin 552 lira 65 kuruş olacak.

Üç aylık ödemeyi seçenlerin bu rakamların üç katını yatırmaları  gerekiyor.

Öte yandan, 2019 yılı için ödenebilecek devlet katkısı, katılımcıların  birikimlerinin yüzde 20'si olarak belirlendi ancak bu rakam da 6 bin 500 lirayı  geçemeyecek.