Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Onlardan biri olan CHP’nin Kepez Belediye Meclisi üyesi adayı Abdülbaki Karaağaç’ın 2012’de BDP Antalya İl Başkanı olduğu öğrenildi. Karaağaç’ın, terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’ın yakalanışının 15’inci yılı sebebiyle Antalya’daki eylemde “Bizler, Öcalan’ın derhal özgür bırakılmasını istiyoruz” diye konuşma yaptığı ortaya çıktı. CHP’li adayın PKK’nın dağ kadrosunda yer alan kardeşi Abdülhadi Karaağaç ise İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı gri listedeki aranan teröristler arasında yer alıyor.