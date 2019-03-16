Onlardan biri olan CHP’nin Kepez Belediye Meclisi üyesi adayı Abdülbaki Karaağaç’ın 2012’de BDP Antalya İl Başkanı olduğu öğrenildi. Karaağaç’ın, terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’ın yakalanışının 15’inci yılı sebebiyle Antalya’daki eylemde “Bizler, Öcalan’ın derhal özgür bırakılmasını istiyoruz” diye konuşma yaptığı ortaya çıktı. CHP’li adayın PKK’nın dağ kadrosunda yer alan kardeşi Abdülhadi Karaağaç ise İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı gri listedeki aranan teröristler arasında yer alıyor.
Kardeşi gri listede aranıyor
16.03.2019 - 05:32 | Son Güncelleme: 16.03.2019 - 05:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kandil’in siyasi uzantısı HDP’nin Eş Başkanı Pervin Buldan “Büyükşehir ve bazı ilçelerde ‘Adayımız yok’ diye kimse kaygılanmasın, sizleri temsil edecek arkadaşlarımız olacak” demişti. Adaylar açıklandığında ise CHP listelerinde HDP ile iltisaklı isimlere yer verildiği görüldü.
Etiketler : pkk,hdp,Abdülbaki Karaağaç,
610714 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/610714.aspx
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