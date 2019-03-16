Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün öğle saatlerinde Tekirdağ’a gitmek için Kısıklı’daki evinden ayrıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan da Kısıklı’daki eve gelerek Erdoğan’ı uğurladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekirdağ’da düzenlenen mitingde halka hitap edecek. Erdoğan’ın Tekirdağ’daki programından sonra da İstanbul’un Çatalca ilçesine gitmesi bekleniyor.