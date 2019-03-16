Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yeni Zelanda'daki terör saldırısında yaralanan 3 Türk vatandaşının Türkiye'ye getirilmesine ilişkin, "Şu an öyle bir talep olmadı ama o anlamda bir talep ve ihtiyaç olursa ambulans uçaklarımız söz konusu. Kendi imkanlarımızla çok kolay, çok rahat alabiliriz." dedi.
'Talep olursa Yeni Zelanda'daki 3 Türk vatandaşımızı getirebiliriz'
16.03.2019 - 14:36 | Son Güncelleme: 16.03.2019 - 14:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanı Koca, Yeni Zelanda'daki terör saldırısında yaralanan 3 Türk vatandaşının Türkiye'ye getirilmesine ilişkin, "Şu an öyle bir talep olmadı ama o anlamda bir talep ve ihtiyaç olursa ambulans uçaklarımız ile alabiliriz." dedi.
Kaynak: AA
Etiketler : Sağlık Bakanı Koca,yeni zellanda,
610773 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/610773.aspx
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