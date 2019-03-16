Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi Twitter hesabından "#YeniZelanda'daki hain terör saldırısından sonra Müslüman kardeşlerinin acılarını paylaşan azınlık cemaatlerimize duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum" ifadesi kullandı.

Terörün dini, dili, ırkı, milleti olmadığını belirten Çavuşoğlu, paylaşımında "Teröre karşı hep birlikte mücadele etmek zorundayız." ifadesine yer verdi.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında on dakika arayla iki camiye düzenlenen terör saldırısında 49 kişi yaşamını yitirmişti. Hem Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern hem de Avustralyalı mevkidaşı Scott Morrison, Christchurch kentindeki saldırıların hemen ardından yaptıkları açıklamalarda olayın terör saldırısı olduğunu bildirmişti.