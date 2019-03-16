Eski MHP Merkez İlçe Başkanı Edip Atlağ başkanlığında Yeni Mahalle’de toplanan kalabalık grup AK Parti’ye katıldı. Eski Merkez İlçe Başkanı Edip Atlağ, Atlağ ailesi olarak AK Parti’ye katıldıklarını belirtti. Atlağ, "Cumhur İttifakı’ndan kapsamında desteklerimiz Ali İlbaş’adır. Hükümetimizin yayındayız. Genel başkanımızın talimatıyla Atlağ ailesi olarak tüm desteklerimiz Ali İlbaş’a dır. Eski yönetimdeki arkadaşlarla beraber AK Parti Siirt Belediye Başkan adayını destekliyoruz" dedi.
Siirt'te 200 kişilik grup AK Parti'ye katıldı
16.03.2019 - 23:58 | Son Güncelleme: 16.03.2019 - 23:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Siirt'te 31 Mart yerel seçimlere kısa bir süre kala 200 kişilik bir grup AK Parti'ye katıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Siirt,AK Parti,
610818 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/610818.aspx
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