Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karakaya, partisinin Gölbaşı Seçim İletişim Merkezi'ni ziyaretinde yaptığı açıklamada Yeni Zelanda'daki terör saldırısını kınadığını belirtti.

HDP'ye yönelik eleştirilerde bulunan Karakaya, HDP'nin yasal sınırlar içerisinde kalıp siyaset yapan bir parti olmadığını ifade etti.

Millet İttifakı'nın Türkiye'nin beka sorunu açısından ciddi risk taşıdığını savunan Karakaya, şöyle devam etti:

"Bir tarafta Cumhur İttifakı, diğer tarafta Cumhur İttifakı'nın dışında kalan tüm unsurlar. Yani Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ve HDP ama HDP bu ülkede hiçbir zaman yasal sınırlar içerisinde kalıp siyaset yapmak isteyen bir parti değil. Kendi ifadeleri ile söylüyoruz. Bu ülkenin anayasal düzenine aykırı bir duruş gösteren ve temsil ettiği terör örgütünün düşüncelerini TBMM'de ve demokratik ortamlarda söylemeye çalışan bir siyasi harekettir. Dolayısıyla Millet İttifakı olarak nitelendirdikleri ama bir araya gelenleri itibarıyla zillet ittifakı. Yani beka sorunun asıl sebebi, PKK ve FETÖ'nün bu yapılanmada olması ve desteklerini dolaylı bir şekilde bu ittifaka veriyor olmaları, Türkiye'nin beka sorunu açısından ciddi risk altında olduğunu gösteriyor. Herkes biliyor ki CHP ve HDP geçmişte de ittifak yaptı, bugün de bu ittifak devam ediyor."

"Mansur Yavaş bunu bilecek, haddini bilecek"

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin, CHP'nin Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu hakkındaki açıklamalarına değinen Karakaya, şunları kaydetti:

"HDP Eş Genel Başkanı diyor ki 'Kürdistan'da biz kazanacağız. Batı'da Cumhur İttifakı'na MHP ve AK Parti'ye kaybettireceğiz.' HDP bunu hep yapıyor. Bunu İYİ Parti de CHP de biliyor. Mecliste de bunu binlerce defa söylediler. Peki PKK'nın uzantısı HDP'nin genel başkanı neyi kastediyor? Kürdistan dediği bölge neresidir? Bu bir beka sorunu değil mi? PKK denen terör örgütünün almadığı can kalmadı. PKK'nın kurulduğu gündeki amacı neyse hala onu görüyoruz. Kendileri de bunu açık bir şekilde söylüyorlar. Adam açık bir şekilde söylüyor. Demek ki PKK, Cumhur İttifakı'ndan rahatsız, Cumhur İttifakı'nı istemiyor. Onun için 'Ankara'da ben Cumhur İttifakı'nın karşısında aday çıkarmayarak karşı ittifakı destekleyeceğim' diyor. Bunu ne zaman ifade etti? İki gün önce dedi ki 'Mansur Yavaş bilecek' dedi. 'Mansur Yavaş Ankara'da bizim oylarımızla, PKK'nın oyları ile kazandığını bilecek' diyor. Yani 'Mansur Yavaş bunu bilecek, haddini bilecek' diyor. Ondan sonra da 'Ankara'yı birlikte yöneteceğiz' diyor. Yani 'Biz Türkiye'nin başkentine PKK oyları ile bir büyükşehir belediye başkanı seçeceğiz bunun adı Mansur olacak ve Mansur da bunu bilecek.' Aynı şeyi İstanbul için de söylüyor."